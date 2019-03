João Salaviza e Nader Messora no Observatório de Cinema

João Salaviza e Renée Nader Messora vão estar na Casa das Artes para a apresentação do seu mais recente filme, “Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos”, na segunda réplica do Close-Up, que vai rodar nos dias 26 e 30 de março.

No dia 26, para as escolas, há uma peça incontornável de Hayao Miyazaki e dos Studio Ghibli – “O Meu Vizinho Totoro” (1988). Esta é uma sessão direcionada para os alunos do 1º e 2º ciclos que decorre às 14h30. Na manhã deste dia, a partir das 10 horas, os alunos do 3º ciclo e secundário, podem ver uma adaptação das “Cartas da Guerra”, a partir de escritos de António Lobo Antunes.

No dia 30, o público geral é convidado a apreciar, às 15 horas, “Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos”, com realização premiada em Cannes da dupla João Salaviza e Renée Nader Messora. Às 18 horas, é a vez de “À Distância”, de Lourenzo Viegas, um Leão de Ouro de Veneza, com vista para as ruas de Caracas.