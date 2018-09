João Romano faz história ao conquistar triplete no campeonato distrital individual de rápidas e semirápidas

O Campeonato Distrital Absoluto de Xadrez na vertente Rápidas e na vertente Semirrápidas realizou-se no passado dia 22 de setembro, sábado, na Escola EB 2,3 de Nogueira, com arbitragem de Flávio Peixoto e direção da prova a cargo de João Pacheco.

Estas provas contaram com a organização e apoio da Associação de Xadrez do Distrito de Braga, Camara Municipal d Braga e do Clube de Xadrez de Braga, representando mais uma manifestação do empenho e dedicação na promoção e sedimentação do Xadrez no Distrito, em particular no concelho de Braga.

Da parte da manhã decorreu o Torneio Individual de Rápidas que contou com a participação de 27 atletas. O sistema adotado nesta vertente do “jogo das 64 casas” consistiu na realização de 7 sessões em que cada partida tinha a duração de 5 minutos por jogador. O grande vencedor foi o jovem atleta famalicense João Romano (Clube de Xadrez A2D) e, desta forma, conquistou o seu primeiro título distrital absoluto na vertente mais rápida do “jogo das 64 casas”, depois de ter alcançado na presente época desportiva o título distrital absoluto na vertente Lentas. Este feito notável foi possível graças a uma performance 100% invicta: 6 vitórias e 1 empate. Em 2º lugar classificou-se o seu colega de equipa José Santos (CXA2D), dando continuidade ao bom momento de forma que atravessa. O último lugar do pódio absoluto foi ocupado pelo experiente atleta vimaranense Fernando Silva (GDR Amigos de Urgeses) . O CX A2D foi um clube que registou a maior participação e ainda se fez representar por mais 6 atletas: Rui Pedro Gomes (7º lugar), Simão Barroso (11º lugar), Marco Pereira (16º lugar), Carlos Dias (19º lugar), José João Pinto (22º lugar) e Simão Cunha (23º lugar).

Da parte de tarde realizou-se o Torneio Individual de Semirrápidas onde cada partida tinha a duração aproximada de 30 minutos (15 minutos + 3 segundos de acréscimo por cada lance efetuado), tendo decorrido 6 sessões. O grande vencedor voltou a ser João Romano (Clube de Xadrez A2D) e, desta forma, alcançou na época 2017/2108 o TRIPLETE DISTRITAL (lentas, semirrápidas e rápidas). O pódio absoluto foi completado pelos experientes atletas do CX Braga: Álvaro Guimarães (2º lugar) e Sergey Demyanchuck (3º lugar). O CX A2D voltou a ser o clube que registou a maior participação e ainda se fez representar por mais 8 atletas: Rui Pedro Gomes (4º lugar), José Santos (6º lugar), Simão Barroso (7º lugar), Marco Pereira (14º lugar), Vitor Carvalho (16º lugar), José João Pinto (18º lugar), Simão Cunha (22º lugar) e Pedro Carvalho (23º lugar).

João Romano (2018) passa a figurar o seu nome no restrito grupo de atletas da AXDB que alcançaram o notável feito de atingirem o pleno de vitórias nas três competições distritais individuais absolutas (lentas, semirrápidas e rápidas): o famalicense Luís Silva (2012, CX A2D) e os vimaranenses Francisco Castro (2009, AMAS), Carlos Novais (2008, AMAS) e Henrique Castro (2006, AMAS).