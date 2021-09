João Pedro Sousa/Tiago Silva cumprem no Rali Mesão Frio

A dupla João Pedro Sousa / Tiago Silva terminou o Rali de Mesão Frio no segundo lugar na categoria X2-10 do CRN no Rali de Mesão Frio.

O Douro Vinhateiro foi o palco para mais uma ronda do Campeonato de Ralis Norte, no qual a dupla famalicense voltou a estar em evidência. Ciente das dificuldades num terreno desconhecido, em especial as especiais noturnas, João Pedro Sousa, assume que «à noite não senti a confiança necessária para atacar. Na manhã do segundo dia fomos crescendo e nas segundas passagens, já de tarde, imprimimos um bom ritmo». O piloto ninense admite que «com os meios de que dispomos e com um carro inferior à concorrência, só podemos estar satisfeitos com o andamento apresentado».

Terceiros na classe X2-10, mas recolhendo a pontuação enquanto segundo classificado, por ausência de inscrição de um adversário, a dupla famalicense mantêm a liderança da categoria que vai defender já a 18 de setembro, em Santo Tirso.

(Foto: Zoom Motorsport)