João Pedro Sousa, treinador do FC Famalicão, foi eleito o melhor do mês de agosto na Liga NOS, obtendo 43,94 por cento da votação.

O treinador do emblema famalicense, que lidera isolado a Liga NOS, somou, nas quatro jornadas disputadas no mês passado, três vitórias e um empate, e foi o mais votado, levando a melhor sobre Sérgio Conceição (FC Porto), com 15,91% e Carlos Carvalhal (Rio Ave FC), com 15,15.

Recorde-se que o ex-adjunto de Marco Silva está, esta época, a realizar a sua primeira experiência profissional como treinador principal.