João Moreira vence Taça de Portugal

O atleta do Famalicense Atlético Clube, que vai representar Portugal no Campeonato do Mundo que se realiza em Múrcia, Espanha, de 3 a 7 de julho, venceu a Taça de Portugal em matraquilhos. Na prova organizada pela Federação Portuguesa de Matraquilhos e Futebol de Mesa (FPMFM), disputada no Mercado de Felgueiras, o FAC fez-se representar por João Moreira, Simão Gomes, Nuno Castro e Carlos Machado. Em duplas, João jogou com Simão e na outra dupla, Nuno e Carlos. Ambas ultrapassaram a fase de grupos, mas foram afastadas nos oitavos de final. Individualmente, todos passaram a fase de grupos, mas apenas João Moreira superou os oitavos de final e foi até à final onde venceu, 3-1, Luís Clemente, do CCD Estrelas do Zêzere, da Covilhã, com os parciais de 3-5 / 5-4 / 5-3 / 5-2. Esta vitória vale, ainda, a presença na Supertaça do próximo ano.