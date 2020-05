João Marques já reagiu à subida: «o mais importante foi como o clube olhou para a futebol feminino»

O treinador da equipa feminina do FC Famalicão já reagiu à subida da equipa ao escalão maior do futebol nacional. João Marques assume que «o mais importante neste projeto foi a forma como o clube olhou para o futebol feminino, com uma confiança de toda a estrutura e na figura do presidente, que sempre nos deu condições para realizar este trabalho».

Como consequência dessa aposta e perante a decisão da Federação Portuguesa de Futebol a subida «é um prémio pelo trabalho da equipa. A decisão administrativa acabou por reconhecer, não da forma como queríamos, o trabalho que fizemos, porque dentro de campo, em todos os jogos, demonstrámos ser a melhor equipa do escalão e tenho a firme convicção de que este seria o desfecho se o campeonato fosse levado até ao fim», assume o treinador.

Recorde-se que na próxima temporada o principal escalão do futebol feminino vai ter 20 equipas, divididas, numa primeira fase, em duas séries de 10 equipas a norte e 10 a sul. A decisão da FPF foi comunicada oficialmente ao início da tarde desta quarta-feira, num comunicado onde se explica o alargamento de 12 para 20 equipas como forma de «sustentação e crescimento através do incentivo a melhores recursos humanos nos clubes com equipas femininas».

Agora «é tempo celebrar de forma contida pelas circunstâncias, mas também de olhar o futuro e preparar a nova temporada, que terá nova exigência mas à qual saberemos dar resposta com vitórias e alegrias a todos os famalicenses», promete o presidente do clube, Jorge Silva.