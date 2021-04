João Marques já não é treinador da equipa feminina do Futebol Clube de Famalicão

O Futebol Clube de Famalicão acaba de comunicar a saída do treinador João Marques e restante equipa técnica.

O clube agradece a João Marques “o trabalho desenvolvido desde a época 2019/2020 até à presente data”.

Recorde-se que a equipa feminina do F.C.Famalicão disputa a liga BPI – fase de apuramento de campeão, onde está em terceiro lugar. Este domingo joga em Lisboa, frente ao Benfica.

João Marques chegou ao futebol feminino do Famalicão aquando do início deste projeto desportivo. Na época passada conseguiu a subida ao principal escalão do futebol feminino e na atualidade luta pelos primeiros lugares da liga BPI.

O agora ex-treinador da equipa feminina do FC Famalicão tinha renovado contrato, em janeiro passado, até 2023.