João Assunção faz anos e o FC Famalicão dá-lhe uma prenda

No dia do 16.º aniversário, João Assunção recebeu uma prenda do FC Famalicão: um contrato profissional que o liga ao clube até 2023.

Durante a presente época, o jovem jogou nos sub-16 e nos sub-17 onde disputou vários jogos a contar para o campeonato nacional.

Em declarações ao site do FCF, o irmão de Gustavo Assunção assumiu a sua satisfação por assinar contrato com o clube «que proporcionou ao meu irmão estrear-se a nível profissional e, como tal, sinto ser o projeto ideal para jovens que pretendam singrar no mundo do futebol».