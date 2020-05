Pelo menos três viaturas foram alvo de furto, na madrugada desta quarta-feira, na Rua dos Laborins, na vila de Joane, em Famalicão.

Os veículos estavam estacionados na via pública. De acordo com um dos lesados, os furtos aconteceram entre as 4 e as 5 da manhã.

Os larápios conseguiram aceder ao interior das viaturas depois de partir um dos vidros para, com as mãos, destravarem uma das portas.

Já no início do ano verificou-se uma situação semelhante na mesma rua.