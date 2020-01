Uma mulher com cerca de 40 anos foi atropelada, ao final da tarde desta quarta-feira, por uma viatura que circulava na VIM, na vila de Joane.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, o acidente aconteceu cerca das 18h30, sendo que para o local foram acionados os B.V.Famalicenses.

A vítima foi levada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave com ferimentos considerados ligeiros.