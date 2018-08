Joane: Jovem de 24 anos encontrado inconsciente

Um jovem de 24 anos de idade foi encontrado inconsciente, na manhã deste domingo, em plena via pública, junto às Piscinas Municipais da Vila de Joane, na Rua de Leognan.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, o jovem encontrava-se com um grupo de amigos até se ter afastado deles enquanto estes tomavam o pequeno almoço num café das proximidades. O alerta de que algo não estaria bem surgiu quando um dos colegas encontrou o amigo desmaiado e com marcas no pescoço, a poucos metros do café.

De imediato foram chamados os Bombeiros Voluntários Famalicenses que, acompanhados pela VMER, rapidamente assistiram o jovem e transportaram-no para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

No local também esteve a GNR de Joane que investiga o que terá acontecido, sendo que as marcas visíveis no pescoço no jovem – provocadas pelos cordões que usava nas sapatilhas – não indiciam crime.