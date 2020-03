Um aluno, de 14 anos, ficou com ferimentos considerados graves na sequência de uma queda, no interior do recinto da Escola Secundária Padre Benjamin Salgado, em Joane.

O acidente aconteceu por volta das 14h00 e para o local foram acionados os B.V.Famalicenses. A vítima foi transportada para o hospital S.João no Porto, com um traumatismo crânio-encefálico grave.

Segundo informações recolhidas, o jovem caiu sozinho e terá batido com a cabeça no chão, no momento da queda.