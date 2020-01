Joane: Condutora atropelou dois adultos e um bebé na Av. Dr Mário Soares

Três pessoas, uma das quais um bebé, foram vítimas de um atropelamento, cerca das 09h20 desta sexta-feira, na Avenida Dr. Mário Soares, na vila de Joane, em Vila Nova de Famalicão.

O acidente aconteceu nas proximidades do supermercado Bolama, no momento em que as vítimas se preparavam para fazer o atravessamento da N206, que liga os concelhos de Famalicão a Guimarães.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses que transportaram as vítimas. Segundo a corporação os feridos “que não inspiram cuidados de maior”, foram levados para o hospital de Famalicão, sendo que a criança não teve ferimentos, acabou por ser protegida pelo carrinho onde era transportada.