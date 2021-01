Joane: Bombeiros socorrem através da varanda idosa que caiu em casa

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses receberam, na noite desta terça-feira, um pedido de socorro por parte de uma idosa que se encontrava sozinha em casa e que havia sofrido uma queda.

Segundo relatam os bombeiros, na sua página no facebook, tudo terá acontecido por volta das 23h00. O socorro da vítima foi feito através da varanda, com recurso a uma auto-escada.

A idosa foi transportada de seguida para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave com ferimentos considerados ligeiros.