Joane apresenta seis reforços e aposta na luta pela subida aos nacionais de futebol

O Grupo Desportivo de Joane apresentou-se ao trabalho na manhã deste sábado, com seis caras novas.

A direção aposta na continuidade do plantel que na época passada esteve às portas dos nacionais de futebol.

Cesário (capitão da equipa), Vitor Meira (diretor desportivo) e o treinador Nelson Silva assumem que o objetivo é fazer melhor que na época passada, mesmo reconhecendo que há adversários na série B da Pro Nacional da AF Braga com maiores orçamentos.

“ Os orçamentos não vencem jogos “, assumem.

As caras novas do atual plantel são: Frederico Silva ( ex Rebordosa ) Simão Santos ( ex Salgueiros ) Nuno Fonseca ( ex Ninense ) Ricardo Cardoso ( ex Sandinenses ) Tomás Silva ( ex Torcatense ) e Katalay ( ex Standard Liege ). Sobem ao plantel de sénior Pedro Oliveira e Pedro Ribeiro.