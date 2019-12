Jing-She termina ano com título nacional de Wushu moderno Esperanças

No Campeonato Nacional de Wushu Kungfu moderno, que decorreu no passado sábado, no Pavilhão Municipal de Porto de Mós, os atletas da Escola Jing-She conquistaram pódios, sagrando-se a escola, novamente, e em dois nacionais consecutivos, campeã nacional Esperanças.

Os atletas alcançaram 24 pódios: 6 títulos nacionais, três vice-campeões, e 15 primeiros lugares, sendo um deles em Desporto Adaptado.

Em infantis, Ana Carolina Pereira é campeã nacional de Changquan, vice-campeã de Gunshu e vencedora em Daoshu; Lara Marques é campeã nacional de Gunshu, vice-campeã de Changquan e vencedora em Jianshu; Maria do Céu Sá venceu em Nanquan; Francisco Luzio é campeão nacional de Changquan e venceu em Gunshu; Tomás Nunes venceu em Nanquan, Nandao e Nangun.

Nos juvenis, Bernardo Vieira é campeão nacional de Changquan e Gunshu e venceu em Daoshu; José Silva é vice-campeão de Changquan e foi primeiro em Qiangshu; Francisco Pereira sagrou-se campeão nacional de Changquan e venceu em Daoshu e Gunshu; Tomás Marques e David Ricardo venceram em Changquan Desporto Adaptado.

Em 2019, a Jing-She conquistou 2 ouros e 1 bronze no Campeonato da Europa de Kungfu Tradicional na Rússia, 1 prata e 1 bronze no Mundial de Qigong na Austrália. Duas taças nacionais de equipa e 60 pódios nacionais.