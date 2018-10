Jing-She é Vice-Campeã Nacional de Kungfu Tradicional Esperanças 2018

14 Campeões Nacionais, 5 Vice-Campeões Nacionais, 4 Bronzes e 3 Vencedores 1º lugar

O Campeonato Nacional de Kungfu Tradicional Esperanças decorreu a 20 de Outubro de 2018 no Pavilhão Paulo Pinto em São João da Madeira.

Todos os atletas da Escola Jing-She em prova conquistaram pódios, num total de 28, alcançando uma vez mais um título de equipa Nacional Esperanças, desta feita de Vice-Campeã Nacional, em campeonatos nacionais da Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas UPD. Os 8 atletas da Jing-She em prova alcançaram 28 pódios em 28 possíveis, num total de 21 provas realizadas, conquistando 44 pontos. Em 4 categorias de competição, os atletas da Jing-She não tinham adversários de outras equipas, pelo que, apesar de obterem títulos individuais, não obtém pontos para a equipa, diminuindo assim a possibilidade de alcançarem o primeiro lugar na taça de equipa.

Nos Infantis femininos (< 8 anos): Ana Carolina Pereira é Campeã Nacional de Punhos Estilos do Norte da China. Lara Marques é Campeã Nacional de Armas Longas (tendo competido na categoria etária acima da sua 9-11 anos) e Vice-Campeã Nacional de Punhos Estilos do Norte.

Nos Infantis masculinos (< 8 anos): Francisco Luzio é Vencedor do 1º lugar em Punhos Estilos do Norte.

Nos Juvenis masculinos (9 aos 11 anos): Francisco Pereira é Campeão Nacional Punhos Estilos do Norte, Campeão Nacional de Armas Longas, Campeão Nacional de Grupos Sincronizados e Vice-Campeão Nacional de Armas Curtas.

Tomás Nunes é Campeão Nacional de Punhos Estilos Sul da China, Campeão Nacional de Armas Curtas, Campeão Nacional de Grupos Sincronizados e Medalha de Bronze em Armas Longas.

Dominik Azevedo é Campeão Nacional de Grupos Sincronizados, Vice-Campeão Nacional de Armas Longas, Vice-Campeão Nacional de Punhos Estilos do Norte e Medalha de Bronze de Armas Curtas.

Nos Juvenis masculinos (12 aos 14 anos): Bernardo Vieira é Campeão Nacional Punhos Estilos do Norte, Campeão Nacional de Armas Longas, Campeão Nacional de Grupos Sincronizados, Campeão Nacional de Armas Curtas e Vencedor do 1º lugar com o colega de grupo José Henrique Silva na prova de Duilian (duelo) Punhos.

José Henrique Silva é Campeão Nacional de Grupos Sincronizados, Vice-Campeão Nacional de Armas Longas, Medalha de Bronze de Punhos Estilos do Norte da China, Medalha de Bronze de Armas Curtas e Vencedor do 1º lugar com o colega de grupo Bernardo Vieira na prova de Duilian (duelo) Punhos.

A equipa encontra-se já a trabalhar para o Campeonato Nacional de Wushu Moderno 2018.