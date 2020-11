Jesufrei: Homem morre em acidente de trabalho

Um homem morreu, na sequência de um acidente de trabalho, na tarde desta sexta-feira, em Jesufrei, VIla Nova de Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, a vítima estaria a efetuar trabalhos no telhado de uma habitação em construção, na Rua Penedo da Cabecinha, quando, por razões ainda desconhecidas, terá caído de uma altura de cerca de 8 metros.

O alerta para a ocorrência foi dado por volta das 15h30, tendo sido acionados de imediato os Bombeiros Voluntários Famalicenses, acompanhados pela VMER da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

A GNR também se encontra no local para tentar apurar a identificação da vítima e as causas do acidente mortal.