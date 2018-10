Janela para a vitória no Desafio Mazda

No passado fim de semana decorreu a carismática “Baja Portalegre 500”, a última prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno que, simultaneamente, contava para a Taça FIA de Bajas, com os seus quase 450kms de troços cronometrados, divididos por quatro setores seletivos.

Foram vários os famalicenses presentes em prova, dos quais se destacou o navegador José Janela que, ao lado de Pedro Dias da Silva, venceu o Desafio Total Mazda, revalidando, deste modo, o título nacional que havia conquistado na época passada.

A equipa Pedro Dias da Silva/José Janela, em Mazda CX5 Proto, para além da vitória no Troféu Mazda, foi a terceira equipa portuguesa, com um 9.º posto à geral.

Outro representante famalicense, Tiago Reis, que estava na luta pelo nacional absoluto, não teve a sorte do seu lado. O piloto, navegado por Valter Cardoso, do Team Transfradelos demonstrou, durante o primeiro dia, um bom andamento, com um carro rápido, que lhe permitia ocupar o 5.º lugar absoluto, em posição de manter a luta pelo título de Nacional de TT. No segundo dia, o motor do Mitsubish recusou-se a pegar e ficou assim retido no parque fechado, terminando de forma inglória esta participação.

Também de referir a boa prestação do navegador Paulo Marques, ao lado do açoriano Bruno Oliveira, em Nissan Navara, que ganhou o Grupo T2 (carros de série), sendo o 6.º português e ficando em 17.º à geral absoluta.

Finalmente, com pouca sorte esteve a equipa inteiramente famalicense, Avelino Reis/Filipe Martins, que na prova nacional vinha com bom andamento, sendo que a poucos kms do final do 2.º setor, ficou “naufragada” numa ribeira que encheu repentinamente, devido à chuva intensa e rápida que caiu ao fim da tarde na zona de Portalegre.

Apesar de tudo, saldo muito positivo para os famalicenses, dos já referidos navegadores Janela e Marques, bem como para Tiago Reis que, mesmo desistente, garantiu um lugar de topo no Nacional de Todo-Terreno.