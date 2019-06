Já são conhecidos os vencedores do concurso de quadras das Antoninas

“Muitas voltas dá a vida/ Dá o “Voltas” muitas mais/ Perdido nas tuas voltas/ Anda meu peito aos “ais”. Foi esta a quadra vencedora da terceira edição do concurso de quadras das Festas Antoninas, promovido entre os dias 1 e 17 de junho pelos pelouros da Mobilidade e da Família da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, subordinado ao tema “A Mobilidade e as Festas Antoninas”.

A entrega dos prémios decorreu na passada sexta-feira, dia 21, na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, integrada na sessão deste mês da iniciativa “Noite do Conto e da Poesia”.

O primeiro prémio foi atribuído à quadra n.º 33, cujo autor é Ademar Azevedo. Com o segundo prémio foi contemplada a quadra n.º 60 e a sua autora Maria Oliveira, com o pseudónimo “Aba larga”. O terceiro prémio foi para a quadra n.º 40, de Adélia Sousa, sob o pseudónimo “Maria Papoila”. José Carvalho, sob o pseudónimo “Leão de Carvalho”, venceu o “Prémio Casa das Artes”. O júri distinguiu ainda oito quadras com menção honrosa.