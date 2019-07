Já são conhecidas as datas e programa da Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão

Entre 30 de agosto e 8 de setembro, Vila Nova de Famalicão volta a receber a Feira de Artesanato e Gastronomia. A 36ª edição vai ter lugar no Antigo Campo da Feira, voltando a trazer à cidade o trabalho dos produtores e restaurantes de todo o país.

Ao longo de dez dias, os visitantes vão ter a oportunidade de contemplar as mais variadas peças de artesanato, provar diversas iguarias e assistir a concertos e espetáculos de dança. O presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, destaca o “cartaz turístico-cultural de referência nacional e o intenso e diversificado programa de animação cultural”.

O recinto vai abrir às 18 horas, de segunda a sexta e às 14 horas, durante o fim de semana. Já o encerramento vai estar mercado para a meia noite, de domingo a quinta, e para a 1 hora da manhã às sextas e sábados. Os restaurantes vão estar abertos para almoços e jantares, nos dias de semana, e durante todo o dia ao fim-de-semana, podendo os horários ser consultados no site da Câmara Municipal.

A inauguração do recinto realiza-se na sexta-feira, 30 de agosto, às 18 horas. Nessa noite inicia-se também o cartaz cultural, com destaque para a exibição dos finalistas do Concurso Nacional de Bandas “Rock na Devesa”.

A tarde de 31 de agosto vai ser dedicada ao folclore, com atuações dos ranchos de Santa Marta Marinha de Lousado e do Divino Salvador de Delães. No domingo, 1 de setembro, abre-se espaço à música popular portuguesa, com a atuação de vários grupos, a partir das 15 horas. Nessa noite, a dança vai subir ao palco com atuações da Gindança e dos alunos da Apolo Famalicão.

O dia 5 de setembro, quinta-feira, vai ser dedicado ao público mais jovem, com destaque para o concerto de Jimmy P & convidados, às 21h30. No sábado, 7 de setembro, é vez do Grupo Pedra D’Água tomar conta do palco, a partir das 22h30.

No último dia, a música popular portuguesa vai ser rainha. A partir das 15 horas o recinto da feira vai receber cantares ao desafio e atuações dos Grupos Etnográficos de S. Tiago da Cruz e Rusga de Joane. O concerto de encerramento vai estar a cargo a Banda Marcial de Arnoso Santa Maria, com início marcado paras as 18 horas.