Já regressaram da Guiné-Bissau famalicenses da HumanitAVE que foram em Missão Humanitária

Já estão de regresso a Portugal, e a Famalicão, o grupo de voluntários da Associação de Emergência Humanitária – Humanitáve que embarcaram no final do mês de julho em mais uma missão humanitária.

O grupo, constituído por 14 elementos, viajou com 750 kgs de material escolar, formativo e médico que serviu de apoio à missão.

Apesar de alguns contratempos iniciais, fruto das condições atmosféricas e de avarias com os veículos que garantiam o transporte do material e do grupo, nada impediu o sucesso, uma vez mais, da intervenção da HumanitAVE em território guineense.

Durante as cerca de duas semanas de missão, os voluntários da associação de famalicão inauguraram uma escola que ajudaram a construir, debateram questões relacionadas com a saúde feminina e os direitos das crianças junto da comunidade local e ainda deram formação a professores e a fisioterapeutas. Os responsáveis da HumanitAVE reuniram, ainda, com representantes do governo guineense de forma a estreitar laços e traçar novos projetos para o futuro.