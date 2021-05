Já pode renovar o Cartão de Cidadão sem sair de casa

Já é possível renovar o Cartão de Cidadão sem sair de casa. É válido para os cidadãos com mais de 25 anos e que não queiram alterar nenhum dado pessoal do cartão.

Os cidadãos que pretendam esta opção, recebem uma carta PIN com uma referência multibanco; ao pagarem esta referência multibanco, os cidadãos atestam que não querem alterar nenhum dado pessoal, como morada, nome, fotografia ou outro dado biométrico, pelo que fica feita automaticamente a renovação do cartão. De seguida, irá receber o novo documento em casa, pelo correio.

A partir dos 25 anos, o Cartão de Cidadão tem uma validade de 10 anos. Contudo, se pedir a renovação do Cartão de Cidadão porque o perdeu, foi destruído ou foi roubado ou furtado, o novo cartão é uma 2ª via e vai ter a mesma data de validade do anterior.