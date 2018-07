Já pode levar o animal de companhia até às praias de Esposende

As praias da Ramalha Sul e Suave Mar, ambas em Esposende, distrito de Braga, já podem ter presentes animais de companhia, no âmbito do Plano Estratégico Municipal para o Bem-Estar Animal, criado pela autarquia.

A Câmara de Esposende salientou que o projeto é contínuo, sendo que as infraestruturas disponibilizadas, como a sinalética e um conjunto de material de limpeza com depósitos para dejetos, vão estar «permanentemente disponíveis».

A iniciativa enquadra-se no Plano Estratégico Municipal para o Bem-Estar Animal, apresentado em maio, e tem como objetivos a «sensibilização da população para a importância do não abandono e da adoção animal, a esterilização, vacinação dos animais e a reavaliação das estratégias de acolhimento».

Em Esposende, no centro da cidade, está prevista a criação de um espaço de interação para os animais, o Parque Agility.