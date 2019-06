Já pode dar um mergulho nas piscinas municipais exteriores

A época balnear nas piscinas municipais exteriores arrancou esta terça-feira, e prolonga-se até 15 de setembro.

As piscinas estão abertas de terça a sexta, entre as 10h00 e as 18h00, nos meses de junho, julho e setembro, e entre as 10h00 e as 19h00 em agosto. Aos sábados, domingos e feriados, o espaço está aberto entre as 10h00 e as 19h00.

As piscinas exteriores encerram todas as segundas-feiras para manutenção e de 4 a 7 de julho para a realização dos Campeonatos Regionais de Natação.

O valor de entrada é de 1,82 euros para crianças e jovens até aos 12 anos e para portadores do Cartão Sénior Feliz e Cartão Jovem e de 2,60 euros, a partir dos 13 anos.