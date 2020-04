A iniciativa da “Caixa Solidária” regressou esta terça-feira a Vila Nova de Famalicão.

A caixa convida a população a depositar doações para que os mais desfavorecidos, possam, de forma regrada, fazer o levantamento delas.

Horas depois da primeira caixa ter sido colocada, nos jardins dos paços do concelho, no centro de Famalicão, foi roubada por desconhecidos. As dinamizadores da ação no concelho decidiram colocar uma nova caixa no mesmo loca, presa a uma das árvores com uma corrente e cadeado.