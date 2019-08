Já há programa para a Feira Grande de S. Miguel

A Feira Grande de S. Miguel realiza-se de 27 a 29 de setembro. No primeiro dia, o mercado de agricultura e artesanato abre às 10 horas; às 15 horas há um concurso de gado no antigo campo da feira; pelas 16 horas, workshop bio capital; 17 horas, showcooking na Praça D. Maria II; 21 horas, concentração de cavalos montados.

No dia 28 de setembro, abertura do mercado às 10 horas; pelas 16 horas, cantares tradicionais; 22h30, gala equestre. A 29 de setembro, feira franca com início às 8 horas; 16 horas, desfile de charretes nas ruas da cidade; 17h30, cantares tradicionais; 19 horas, desfolhada minhota na Praça D. Maria II.

Na última reunião de Câmara, foi autorizada a despesa até 31.205 euros para a realização da Feira Grande de S. Miguel