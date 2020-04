Já há grelha para a “nova telescola”

O Ministério da Educação acaba de divulgar os horários das aulas do #EstudoEmCasa, para alunos do ensino básico; as aulas vão passar na RTP Memória.

A “nova telescola”, agora #EstudoEmCasa, vai ocupar a grelha das 9 às 17h50, de segunda a sexta-feira, com conteúdos por anos letivos.

Os conteúdos pedagógicos estão agrupados por: 1.º e 2.º anos, 3.º e 4.º anos, 5º e 6.º anos, 7.º e 8.º anos e 9.º ano.

O primeiro-ministro anunciou esta quinta-feira que, até ao 9.º ano, todo o terceiro período prosseguirá com ensino à distância, com avaliação, mas sem provas de aferição nem exames, mantendo-se os apoios às famílias com filhos menores de 12 anos.

As emissões diárias [de ensino à distância] serão transmitidas, a partir do dia 20, no canal RTP Memória, que é acessível não só por cabo ou satélite, mas também através da TDT”.

As aulas pela televisão foi a forma encontrada pelo Ministério da Educação para ultrapassar os constrangimentos provocados pela pandemia covid-19.