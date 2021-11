Já há bilhetes à venda para o jogo Alverca x Famalicão

O Futebol Clube de Famalicão iniciou esta terça-feira a venda de bilhetes para o jogo com o Futebol Clube Alverca, da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal e agendado para as 19.45 horas do próximo sábado.

Os ingressos têm um custo unitário de cinco euros, com o Futebol Clube de Famalicão a disponibilizar transporte por mais cinco euros (bilhete + transporte por 10 euros). O acesso ao Estádio do Futebol Clube Alverca irá efetuar-se pelo Topo Norte.

A venda decorre na Loja Oficial até às 12 horas de sábado. A saída está marcada para as 14.30 horas, junto à entrada da Bancada Placard.pt.