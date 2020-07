Já há bandos de pássaros de papel em Famalicão

O desafio lançado pela Casa das Artes para a construção de Orizuros já tem dezenas de participantes, muitos dos quais crianças dos jardins-de-infância e de outras instituições escolares.

Um Orizuro é um pássaro de papel criado a partir da técnica de dobragem origami e que na cultura tradicional do Japão é símbolo de felicidade e paz.

O objetivo deste projeto famalicense é, em tempos de pandemia, falar de valores humanos, como a harmonia e a solidariedade.

Ainda pode participar neste desafio. E construir um orizuro não é nada difícil. De qualquer forma, há instruções disponibilizadas nos vídeos publicados na página do facebook, instagram e youtube da Casa das Artes. https://www.facebook.com/watch/?v=1941310439336308 aqui: https://www.instagram.com/tv/CA5dbSwFYwf ou aqui: https://youtu.be/7FrVA7E2PCI.

O desafio é que façam muitos Orizuros, numa atividade que junte as famílias neste período de férias escolares. São também convidadas a juntar-se a este movimento todas as instituições sociais e os seus utentes.

Depois, os bandos de pássaros de papel devem ser colocados junto do arco-íris que muitas famílias e instituições têm já afixados desde o início da pandemia.

Podem tirar fotos às criações e enviar para o email: [email protected] para poderem ser mostradas a todos. Depois serão recolhidos e colocados nos espaços verdes da cidade para fazer desta uma Cidade Orizuro.

Famalicão Cidade Orizuro é uma ação envolvente do projeto “Orizuro” que há vários anos a Casa das Artes de Famalicão, em coprodução com a Companhia de Música Teatral (CMT). Assim é também cumprida a missão da Casa das Artes de fomento à criação artística, do apoio aos artistas e do envolvimento da comunidade, concretamente, através do programa Casa das Artes Envolvente.