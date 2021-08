Já esgotaram bilhetes para o Famalicão x Porto

Já esgotaram os bilhetes para o jogo entre o Futebol Clube de Famalicão e o Futebol Clube do Porto, da jornada número 2 da Liga Bwin.

A partida está marcada para as 18h00 deste domingo no Estádio Municipal.

O emblema famalicense, no site oficial do clube, deixou algumas recomendações aos adeptos que vou assistir a esta partida:

– As portas abrem às 16h30, apelando-se a que os sócios se desloquem para o Estádio Municipal com a devida antecedência para facilitar a entrada no recinto;

– Para além das habituais condições de acesso e permanência em espetáculos desportivos desta natureza, informa-se que os titulares de bilhetes válidos para este jogo terão de cumprir os requisitos e recomendações emanados pela Direção-Geral de Saúde para entrada no recinto desportivo, nomeadamente:

– Certificado Digital Covid-19 válido, que comprove vacinação completa, ou

– Teste PCR com resultado negativo realizado até 72 horas antes do jogo, ou

– Teste antigénio com resultado negativo realizado até 48 horas antes do jogo, ou

– Certificado de Recuperação;

– Temperatura corporal inferior a 38 º C, mediante controlo de temperatura no acesso ao recinto

– Obrigatório o uso permanente de máscara de proteção e a manutenção do distanciamento físico;

– Respeito pelo lugar indicado no bilhete