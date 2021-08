Já é possível voltar a estacionar no antigo campo da feira de Famalicão (75 lugares disponíveis nesta fase)

Abriu ao público, no final deste mês de julho, a primeira fase do estacionamento do antigo campo da feira.

São 75 lugares gratuitos junto à Avenida José Manuel Marques, entre as rotundas dos Rotários e D. Sancho I.

O novo espaço de estacionamento faz parte das obras de reabilitação urbana que estão a ser executadas na cidade sob o mote “Um novo Centro. Uma Nova Cidade”.

Depois de concluídas as obras, a Câmara Municipal garante que o estacionamento no centro da cidade vai manter-se em igual número ao existente antes da intervenção.