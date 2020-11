Já conhece “o melhor Brunch da cidade” ? Garantimos que é imperdível!

No coração da cidade de Famalicão, no ME.AT, pode ter a melhor experiência de “Brunch”.

O conceito, esse, passa por um Brunch mais citadino, com DJ convidado e opção de Champanhe à descrição. O objetivo? Criar um ambiente animado, descontraído que faça com que os clientes se abstraiam um pouco de todas as preocupações actuais.

Contudo, todas as medidas de higiene e segurança, assim como todas as medidas de prevenção e distanciamento recomendadas pela DGS são cumpridas.

No menu pode encontrar alguns dos pratos de eleição do ME.AT como os Tacos de Camarão e Abacate ou os Pregos do Lombo, passando por outras deliciosas tapas como a tábua de charcutaria, tortillas e tostadas especiais, além dos tradicionais croissants folhados e pão quente. Para adoçar o palato, espetadinhas de frutas e um doce especial que na última edição foi um Brownie de Chocolate e Caramelo.

Disponível todos os domingos, das 10:30h às 12:45h e excepcionalmente, haverá Brunch nos feriados, 01 e 08 de Dezembro.

Sem dúvida, face às limitações e conjuntura atual, a restauração tende a reinventar-se e a ser cada vez mais resiliente na procura da subsistência do negócio!

Faça já a sua reserva porque o último esgotou!

ME.AT

Reservas: 935441144

Avenida 25 de Abril, 22

4760-101 Famalicao