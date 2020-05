Vários meios dos B.V. de Terras de Bouro e um helicóptero combatem um incêndio florestal às portas do Parque Nacional Peneda-Gerês, no concelho de Terras de Bouro.

De acordo com o jornal O Minho, o fogo terá tido início às 11h30, numa zona próxima do Campo do Gerês, entre as freguesias de Chamoim, Carvalheira e Covide.