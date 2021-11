Ivo Vieira quer FC Famalicão no seu melhor para passar a quarta eliminatória da Taça de Portugal

O FC Famalicão defronta este sábado, o FC Alverca na 4ª eliminatória da Taça de Portugal. O jogo inicia-se às 19h45 e decorre no Completo Desportivo FC Alverca. Segundo Ivo Vieira, treinador do FC Famalicão, se a equipa não estiver concentrada nem fizer o seu melhor, não conseguirá «passar esta eliminatória».

A Taça de Portugal é «uma competição que traz muitas surpresas ao nível dos percursos das equipas», notou o treinador em conferência de imprensa. Para Ivo Vieira, é fundamental os jogadores pensarem que «têm de fazer muito para serem melhores. Não temos de olhar a favoritismos, mas temos de nos focar naquilo que somos capazes de fazer e temos de ser muito competentes na abordagem ao jogo», explicou.

O FC Alverca apresenta uma formação composta por jogadores que já fizeram parte do campeonato principal em Portugal. «Vamos encontrar uma equipa com muita vontade e que tem muita qualidade e bom fio de jogo», reforça Ivo Vieira. Para contrariar «o querer» da equipa adversária, que milita na Liga 3, o treinador admite que a sua equipa tem «de pôr em prática aquilo que vale».

«Se estivermos à espera que as coisas aconteçam, vamos tornar o jogo mais complicado para nós». Para Ivo Vieira, o FC Famalicão tem de se manter «no seu melhor: muito competitivo, concentrado e respeitar o adversário. Vai ser um jogo no qual podemos levar alguma vantagem, se estivermos focados. Se assim não for, será um jogo extremamente difícil para conquistarmos o nosso objetivo, que é passar esta eliminatória», afirmou.