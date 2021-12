Ivo Vieira e o jogo com o Benfica: «Temos de jogar para ganhar»

O FC Famalicão defronta o SL Benfica no próximo domingo, em partida a contar para a 14ª jornada da Liga Portugal Bwin. O jogo desenrola-se no Estádio Municipal de Famalicão, pelas 18h00. Ivo Vieira, treinador da equipa famalicense, promete uma equipa «focada e a acreditar no que pode fazer, pronta para dar qualidade ao jogo».

O treinador admitiu que o FC Famalicão tem de se focar muito em si e procurar vencer o confronto. «Temos de ir à procura de pontos. Sabemos da situação em que estamos na tabela e, independentemente do adversário, temos de jogar para ganhar e para conquistar pontos», notou, em conferência de imprensa.

«As dificuldades são enormes. Não há jogos fáceis nesta liga. Sabemos que o Benfica é uma equipa com outro objetivo, que é ser campeão. Respeitamos o seu plantel e as suas mais-valias, mas nós temos consciência de que podemos fazer mais», explicou Ivo Vieira. O treinador apontou a conquista dos três pontos como o objetivo da partida.

Ivo Vieira reforçou que o FC Famalicão vai tentar resolver «da melhor forma possível, em termos de organização defensiva», os problemas que o SL Benfica vai colocar. Além disso, a sua equipa vai «procurar a baliza adversária», porque, de acordo com o treinador, «não se consegue ganhar jogos sem se fazer golos».

A formação de Vila Nova de Famalicão perdeu os últimos jogos frente ao Gil Vicente e o Portimonense. Segundo Ivo Vieira, «é um facto de que os últimos dois jogos não correram bem». «Perdemos por números expressivos e a equipa não teve o melhor comportamento», reconheceu. «As equipas têm fases boas e outras menos boas. Nós vamos considerar que esta foi uma fase menos boa e que, nesses jogos, não conseguimos levar para campo aquilo que valemos», acrescentou.

De acordo com Ivo Vieira, a equipa já corrigiu o que «tinha feito de menos bem» nos últimos dois jogos e declarou que a formação tem de procurar fazer mais e que está consciente de que é capaz de ser melhor. «Vamos procurar ser competentes, competitivos, procurar o resultado, acreditar e confiar naquilo que podemos fazer», concluiu.