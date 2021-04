Ivo Vieira e o confronto com o Sporting: «Temos os nossos argumentos para lutar pela vitória»

Depois da conquista de 7 pontos em 9 possíveis, por isso a viver um bom momento, o FC Famalicão joga na noite de domingo, no reduto do líder destacado do campeonato, o Sporting.

O treinador do Famalicão, reconhecendo as qualidades do adversário, assume que a sua equipa tem argumentos para lutar pela vitória. «Temos de criar condições para podermos alcançar um lugar mais tranquilo na tabela classificativa. Estamos ainda longe daquele que é o objetivo, mas encaramos este jogo de forma natural, perante um adversário de uma enorme valia, mas nós temos os nossos argumentos para lutar pela vitória».

Uma tarefa difícil, como reconhece, «mas não faria sentido ir a Alvalade sem o objetivo de lutar pelos três pontos».

Esta manifestação de interesse «não é falta de respeito, é tão somente a nossa ideia de jogo que é jogar sempre para ganhar e o encontro com o Sporting não vai fugir à regra. Vamos lutar por esse objetivo, com essa consciência das dificuldades que nos esperam».