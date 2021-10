Ivo Vieira: “As pessoas não podem estar satisfeitas… o treinador vive de resultados”

O treinador do Futebol Clube de Famalicão, Ivo Vieira, disse estar disponível para discutir com a SAD a sua continuidade no clube, no final de mais uma partida onde o emblema famalicense saiu derrotado.

Foi após o 1 – 2, no municipal, frente ao Vitória S.C., que o técnico falou da falta de bons resultados do Famalicão no principal escalão do futebol português.

As pessoas não podem estar satisfeitas, tanto a estrutura como os adeptos.

Na flashinterview o treinador disse que “vive de resultados” e, por isso, está disponível para falar com os responsáveis da SAD porque não gosta de ser “nem um entrave nem um problema”.

Desde o início do campeonato, o Futebol Clube de Famalicão soma cinco derrotas e três empates, estando no último lugar da tabela classificativa.