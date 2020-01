Ivo Pinto reforça FC Famalicão

É lateral direito, tem 30 anos, e vem dos croatas do Dínamo Zagreb. Formado no Lusitânia Lourosa, Boavista FC e FC Porto, Ivo Pinto esteve cedido, nas primeiras épocas como sénior, transferindo-se em 2013/14 para o Dínamo Zagreb onde se sagrou tricampeão da Liga Croata, venceu uma Taça e participou em jogos da Liga dos Campeões.

As boas exibições chamaram a atenção de Fernando Santos, que o incluiu numa convocatória da Seleção Nacional. Seguiu-se a transferência para o Norwich, clube pelo qual jogou na Premier League e acrescentou, ainda, o título do Championship na temporada transata.

Já no início desta época regressou ao Dínamo Zagreb, preparando-se, agora, para iniciar um novo percurso no futebol português, ao serviço do FC Famalicão.