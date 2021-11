O AUTOvoucher entrou, esta quarta-feira, em vigor. A medida permite aos portugueses uma poupança mensal de 5 euros no que diz respeito aos combustíveis nos postos aderentes.

Para que os portugueses possam ter acesso ao desconto é necessário o registo no site do programa IVAucher, no entanto essa tem sido uma tarefa difícil.

A plataforma do governo encontra-se bloqueada e não está a permitir novos registos.

Não há, para já, uma previsão para que os registos possam voltar a ser feitos.