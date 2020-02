Irmãs Gonçalves no Campeonato da Europa

Adriana Gonçalves e Sónia Gonçalves fazem parte da Seleção Nacional de Badminton que, de 11 a 16 de fevereiro, compete no Campeonato da Europa de Equipas (homens e senhoras) em Liévin, França.

O conjunto feminino, para além das duas atletas do Famalicense Atlético Clube, é composta por Mariana Afonso, Luísa Faria e Ana Rita Fernandes. As guerreiras portuguesas têm pela frente as seleções da Letónia, Alemanha e Eslováquia a defrontar, respetivamente, nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro. Com a seleção alemã a ser, no plano teórico, a favorita a terminar o grupo no primeiro lugar, esperam-se duelos equilibrados com as congéneres letã e eslovaca que poderão determinar se a equipa feminina alcança o seu objetivo de terminar vitoriosa em, pelo menos, um encontro.

Já a Seleção Nacional masculina foi sorteada num grupo de cinco seleções. A Portugal juntam-se a Noruega (11 de fevereiro), Eslovénia (12 de fevereiro), Finlândia (12 de fevereiro) e Ucrânia (13 de fevereiro). A equipa técnica nacional convocou para esta prova Duarte Anjo, Bernardo Atilano, Bruno Carvalho, Daniel Mendes e Tomás Nero. À semelhança do que acontece com a equipa feminina, a seleção masculina terá pela frente duelos muito equilibrados e intensos.