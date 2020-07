IRA doa mais de 1 tonelada de ração e paga tratamentos dos animais de abrigo em Sto Tirso

O último fim de semana foi marcado por um trágico fogo que tirou a vida a dezenas de animais, num abrigo que funcionava na Serra da Agrela, em Santo Tirso.

Desde a primeira hora que diversas associações e particulares se mobilizaram para o local, no sentido de ajudar a salvar os animais que conseguiram escapar às chamas.

Um dos movimentos que se destacou pela rápida resposta no socorro dos cães e gatos foi o IRA – Núcleo de Intervenção e Resgate Animal que, nas últimas horas, fez saber que vai doar mais de uma tonelada de alimentação e proceder ao pagamento de todas as despesas com tratamentos médico veterinários.

Segundo as mais recentes informações, no abrigo em Santo Tirso, ainda existem animais por recolher.