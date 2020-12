O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um aviso meteorológico para os próximos dois dias, segunda e terça-feira.

Dele faz parte um alerta de vento forte, que pode ir até aos 100 km’s/h nas terras altas em algumas regiões do norte e centro do país (onde se inserem os distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo).

O aviso amarelo vigora a partir das 12h00 desta segunda-feira e até às 06h00 de terça.