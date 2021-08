Famalicão está em alerta amarelo a partir de sexta-feira. Nesta semana, os dias 12, 13 e 14 de agosto, sexta-feira, sábado e domingo, vão ser os dias mais quentes da semana, em Vila Nova de Famalicão.

Nestes três dias, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os termómetros podem chegar até aos 32 c.º e as temperaturas mínimas vão rondar os 15 c.º.