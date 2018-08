IPCA tem abertas candidaturas para os CTeSP e reforça oferta formativa

O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) tem abertas candidaturas online para os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), sendo que a primeira fase termina a 10 de agosto e a segunda decorre de 11 a 13 de setembro. O IPCA vai reforçar ainda a sua oferta formativa no ano letivo de 2018/2019 com a abertura de um novo TeSP em Manutenção Industrial.

Este curso da Escola Superior de Tecnologia, abre com 25 vagas, vai ser lecionado no Campus do IPCA, em Barcelos e decorrerá em regime pós-laboral. O Técnico Superior Profissional em Manutenção Industrial fica apto a gerir a manutenção de equipamentos de automação, instrumentação, robótica e controlo industrial. Está igualmente apto para orientar os trabalhos na área da manutenção, relativamente à preparação, inspeção e manutenção de equipamentos industriais e também de instalações de AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado).

Estes cursos apostam no desenvolvimento, pelo candidato, de competências técnicas específicas ficando o mesmo apto a iniciar uma atividade profissional, a par da aquisição de formação de nível superior e integração imediata numa empresa através da realização de um estágio de 6 meses e aumenta a possibilidade de encontrar um emprego, com maior expectativa salarial.

A diretora da Unidade dos Cursos TeSP, Rosário Fernandes, garante que “os alunos que frequentam estes cursos ingressam no mercado de trabalho com excelentes qualificações, considerando que o sucesso dos mesmos se deve a uma clara aposta na vertente prática das aulas ministradas, cerca de 70% das mesmas.” “Para além das qualificações técnicas adquiridas, os interessados podem continuar os estudos mais tarde numa licenciatura, sendo que parte das unidades curriculares realizadas no decurso do curso são objeto de creditação numa das licenciaturas do IPCA”, acrescentou a diretora. Disse ainda que a procura de técnicos qualificados com este nível de formação “tem sido crescente não tendo sido possível responder a todos os pedidos recebidos por parte das empresas, o que nos leva a acreditar que esta é uma aposta ganha para quem optar por frequentar um CTeSP.”

Estes cursos têm a duração de quatro semestres letivos e 120 créditos (ECTS) e conferem um diploma de Técnico Superior Profissional. Destinam-se a titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente; a quem tenha sido aprovado nas provas especialmente adequadas, destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do Ensino Superior dos maiores de 23 anos; a titulares de um diploma de especialização tecnológica (CET), de um diploma de técnico superior profissional ou de um grau ou diploma de Ensino Superior, que pretendam a sua requalificação profissional.

As candidaturas à frequência dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), na 1ª fase, decorrem até 10 de agosto e estão disponíveis 21 CTeSP´s. O IPCA oferece ainda 14 licenciaturas, 14 mestrados e 8 pós-graduações.