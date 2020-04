IPCA produz 10 mil viseiras

O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) já produziu e distribuiu 10 mil viseiras de proteção individual para os hospitais e unidades de saúde do Norte, IPSS, bem como a outras entidades da área social e da proteção civil. Ao todo, mais de 70 instituições.

As viseiras foram produzidas nos corredores da instituição, onde estão instaladas as linhas de montagem, com a ajuda dos investigadores e de uma bolsa de voluntários do IPCA, bem como na empresa Lucemplast, que replicou também uma linha de montagem.

Esta produção de viseiras só foi possível graças à cooperação entre o IPCA e um conjunto de empresas, nomeadamente a Lucemplast, Polipop, Riopele e Adilevel, como destaca João Vilaça, diretor do Centro de Investigação em Inteligência Artificial Aplicada (2Ai). O protótipo desenvolvido foi validado por uma equipa clínica do Hospital de Barcelos.

Esta medida surge no âmbito da responsabilidade social da instituição que em tempo recorde, em pouco mais de uma semana, produziu 10 mil viseiras de proteção. Vítor Carvalho, Diretor da Escola Superior de Tecnologia referiu que a escola tem «procurado canalizar os seus recursos para a criação de soluções que ajudem a minimizar o impacto do COVID-19 junto da sociedade, tendo sido o fabrico de viseiras, um dos projetos em curso».