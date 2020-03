Na sequência das medidas decretadas pelo governo e no âmbito da declaração de Estado de Emergência, o IPCA – Instituto Politécnico do Cávado e do Ave encerrou, esta sexta-feira, todas as suas instalações, Campus e Polos, assegurando o funcionamento de todos os serviços através do atendimento on-line e telefónico.

Recorde-se que a 10 de março, o IPCA suspendeu todas as atividades letivas presenciais, tendo adotado o regime de ensino a distância.