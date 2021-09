IPCA distinguido com Prémio Nacional “Mobilidade em Bicicleta”

O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) foi distinguido com o Prémio Nacional “Mobilidade em Bicicleta”, na categoria “Instituições de Ensino Superior”, atribuído pela Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB).

O prémio reconhece o trabalho desenvolvido pelo IPCA no incentivo à mobilidade ciclável dos estudantes e restante comunidade académica, bem como as condições criadas no Campus, em Barcelos, para a utilização da bicicleta como meio de locomoção.

«Esta é uma distinção que muito nos orgulha e que resulta da aposta que o IPCA tem feito na promoção da utilização de transportes suaves», refere Maria José Fernandes, presidente da instituição.

Paralelamente ao crescimento do Campus e à construção de novos edifícios, o IPCA criou uma rede de acessibilidades e percursos, que inclui uma ciclovia, com o objetivo que incentivar a prática de estilos de vida saudáveis de estudantes, docentes e colaboradores, mas também da população da cidade de Barcelos, e contribuir para a redução do número de veículos automóveis neste espaço, refere a presidente do IPCA.

O IPCA foi, também, uma das primeiras instituições de ensino superior a aderir ao Projeto U-Bike Portugal, coordenado pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes, no âmbito do qual disponibiliza à comunidade académica 130 bicicletas elétricas e convencionais, denominadas CABI.