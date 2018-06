IPCA abre primeira edição do Verão no Campus

De 2 a 13 de julho vai realizar-se o Verão no Campus do IPCA, destinado a crianças e jovens entre os 10 e 16 anos, visando a sua ocupação através de uma série de atividades de lazer, desportivas e pedagógicas.

As atividades decorrerão, maioritariamente, no Campus do IPCA, estando, ainda, previstas saídas locais, que possibilitarão um contacto com a cidade de Barcelos e com a região.

Acompanhados por monitores, o Verão no Campus do IPCA inclui uma oferta variada de atividades: atividades desportivas (piscina e ao ar livre), passeios, visitas a museu, workshops, sessões de cinema, jogos, simuladores e muita brincadeira. O programa decorre habitualmente de segunda a sexta-feira, sendo que a receção começa às 8h30 e a saída pode ser feita até às 18h30 horas.

O Verão no Campus do IPCA destina-se, preferencialmente, a filhos de elementos da comunidade académicas (estudantes, docentes e funcionários) podendo, ainda, ser alargado a residentes da cidade de Barcelos que não pertençam ao IPCA.

As inscrições realizam-se até ao próximo dia 25 de junho (segunda-feira), através do preenchimento e envio da ficha de inscrição e envio do comprovativo do pagamento para o email veraonocampus@ipca.pt.