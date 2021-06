IPCA abre Europe Direct Minho, com debate na inauguração

O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) inaugura, amanhã, dia 22 de junho, pelas 9h30, o espaço Europe Direct Minho, que ficará instalado no Campus de Barcelos até 2025.

A cerimónia de inauguração, que decorrerá em formato online e presencial, incluirá um debate com Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social; com o eurodeputado José Manuel Fernandes e com o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha.

O debate tem como tema: “O início do Modelo Social Europeu? O Plano de Ação sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais”. O objetivo passa por promover a reflexão sobre a exequibilidade de um modelo social para a Europa que reduza as assimetrias sociais e económicas.

O Europe Direct Minho tem como principal objetivo promover a aproximação da União Europeia (UE) aos cidadãos, designadamente através da organização de atividades informativas e participativas. Entre 2021 – 2025, será um espaço aberto ao público e disponível para responder a questões ou a pedidos individuais de reuniões, bem como encaminhar os cidadãos para as redes da UE apropriadas (ou para o Centro de Contacto Europe Direct). Será, igualmente, ativo nas redes sociais, promovendo a interação com o público.